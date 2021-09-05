Все общее складывается из частного – член успешного ОСИ Кокшетау Есболат Дюсенбаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Умелый руководитель и дружные соседи могут решить все вопросы. Так считает член совета ОСИ дома, расположенного по адресу в Кокшетау: ул. Есенберлина, 56, Есболат Дюсенбаев. О том, каких результатов удалось добиться участникам новой формы правления, он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«Это мой двор, тут играют наши дети и внуки, поэтому если не я, то кто облагородит его? Если бы я жил в частном доме, во дворе все равно что-то делал бы, а тут вместо «мое» все «наше», но слово «наше» складывается из нескольких «мое», - начинает рассказ пенсионер.

На сегодняшний день ОСИ вышеназванного дома может стать весьма удачным примером для тех, кто еще раздумывает, стоит ли выйти из КСК.

«Государство приняло новый закон, т.е. КСК вроде как не оправдывает себя и у жителей есть к ним недоверие. Но, конечно, не все КСК были одинаковые, были и те, в которых был порядок. Я не скажу, что наш дом был в плохом состоянии, проблемы тоже были. Но претензий к нашему председателю КСК нет – человек в возрасте, дома у него по всему городу разбросаны, проблематично везде успеть. Он старался все делать, но чисто физически не успевал. Посоветовавшись, мы решили перейти в ОСИ. Мнения были разные. Все новое люди воспринимают всегда с опаской. Но 90% жителей были «за». Остальные со временем поняли, что это нужно. Были трудности. Особенно при оформлении документов. Нужны были устав, подписи жителей, протокола. Мы предложили стать председателем ОСИ молодому энергичному человеку, проживающему в нашем доме – Сергею Борисовичу. И он согласился. Скажу, что нам повезло с этим человеком. Порой он даже сам может прибежать и починить кран, если нужно», - продолжает Е. Дюсенбаев.

Процедура перехода заняла около полутора месяцев. На общем собрании избрали совет жильцов и ревизионную комиссию.

«Многие задают вопрос – в чем разница КСК и ОСИ. На практике она хорошо видна. В составе КСК несколько домов, которые могут не находиться рядом, и общий счет на все эти дома. Есть множество неплательщиков, и в случае аварии деньги берут на какой-то дом с общего счета. А когда что-то неясно, заинтересованности у жильцов не будет. Начинаются сомнения. Мы установили тариф за 1 кв. м – 25 тенге. У нас дом небольшой, 40 квартир. И конечно, этих денег мало, а объем работы, который нужно сделать, требует больших средств. На собрании мы договорились делать целевые сборы на определенные работы. У нас очень дружные соседи. Умелый руководитель и дружные соседи решают все вопросы. А если как лебедь, щука и рак, то ничего не получится», - делится пенсионер.

Что было сделано за восемь месяцев? Отремонтировали подъезды и козырьки над входными дверьми, сделали освещение в подвале, возле дома и в подъездах, установили камеры видеонаблюдения и домофон, поменяли водостоки и самое главное – заменили в подвале трубы системы отопления и канализации, а также стояки. Ну а засоренный подвал убирали все вместе, устроив субботник.

«Я думал, что всю эту работу сделать невозможно! Но оказалось, нужно просто понять друг друга и поддержать. Общее складывается из частного. Тут и ваш двор, и мой двор, и его двор – а получается в итоге наш двор. Сложного ничего нет, нужен лишь хороший организатор. Думаю, в каждом доме есть такие люди», - отмечает Е. Дюсенбаев.

Впрочем, жильцы этого дома настолько дружны, что кроме всего прочего смогли развести возле дома потрясающий цветник, насчитывающий более 20 видов цветов. Жительница дома Нина Кубрина занялась этим еще пять лет назад, теперь же вместе с пенсионеркой участие в благоустройстве двора принимают и другие жители. Сам Е. Дюсенбаев купил за свои деньги и высадил петунии и карагач вдоль забора. Кто-то из соседей привез цветы с дачи, другие взяли у знакомых. Так с миру по нитке во дворе зацвели ночные красавицы, пионы, георгины и даже подсолнухи!

Ухаживают за цветами в основном Н. Кубрина и Е. Дюсенбаев. В выходные присоединяется и работающая молодежь. А рядом с лейками наперевес всегда суетятся детишки и внуки.

«Мы работаем по такому принципу «Если не согласен, предлагай! Если нет предложений – соглашайся!» На сегодня у нас осталось лишь несколько проблем. Во-первых, где-то течет крыша, а это капитальный ремонт, и здесь будет сложно решить что-то силами жильцов, ведь в доме в основном пенсионеры. Хотели бы попасть под программу Модернизации жилья. Сложным остается и вопрос с футбольным полем для детей. Когда делали ПСД, оставили поляну для него. Но в этом году местными исполнительными органами принято решение не стоить футбольные поля во дворах. Теперь место пустует, завтра оно зарастет сорняком. А детям приходится играть в футбол на детской площадке рядом с малышами. Это, как вы понимаете, опасно. Без дела ребятня начинает куда-то лезть, что-то ломать.. Мы хотим выйти с предложением к акиму, чтобы нам сделали это футбольное поле, а дальше мы будем сами следить за его состоянием. Ведь все, что мы делаем сегодня, ради наших детей и внуков», - добавил напоследок пенсионер.