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Все образовательные объекты перешли на штатный режим работы в СКО

12 Февраля 2022 11:34
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Все образовательные объекты перешли на штатный режим работы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев внес изменения в постановление «О внедрении проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Изменение касается режима обучения детей. С 14-го февраля организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности будут проводить обучение в штатном формате со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавируса.

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов обратился к родителям с просьбой при любых симптомах ОРВИ оставлять детей дома и обращаться за медицинской помощью в поликлинику.

«Несмотря на «красную» зону в области ослаблены ограничительные меры. Сейчас важно соблюдать все требования. При появлении первых признаков коронавирусной инфекции оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Инфицированные или контактные обязаны соблюдать 10-дневный карантин. Необходимо думать не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. Единственной действенной мерой специфической профилактики является вакцинация, у кого прошло 6 месяцев после прививки – ревакцинация», - сказал А.Кушбасов.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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