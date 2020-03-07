Все областные дороги закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли дороги областного значения по всем направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее предупреждение служба 112 распространила через мобильное приложение «Darmen».

«С 17.30 часов в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель (буран), выпадение осадков, ограничение видимости) закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения по всем направлениям для всех видов транспорта», - говорится в сообщении.

Ненастным ожидается в регионе и 8 марта.

В регионе объявили штормовое предупреждение. Местами ожидается метель, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду.



