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Все объекты в Нур-Султане подключены к электричеству – акимат

11 Ноября 2019 18:05
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Все объекты в Нур-Султане подключены к электричеству – акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все объекты в Нур-Султане уже подключены к электричеству. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, 10 ноября в связи с повреждением кабельной линии из-за пожара на подстанции «Левобережная» отключилось электропитание. Началось отключение (электричества) с торгового центра «Керуен». В связи с тем, что начали появляться признаки дыма, было принято решение отключить всю подстанцию, потому что на тот момент мы не знали причину. Так как начались срабатывать автоматы и отключаться объекты, которые подключены к подстанции», - рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что кабельные линии восстанавливала аварийно-восстановительная бригада из 16 человек и 6 единиц техники.

«Был очень большой объем работы, мы очистили весь сгоревший кабель, отрезали, провели новые. С сегодняшнего утра постепенно начали подключать здания. На данное время все объекты подключены. Последние два объекта – монумент «Байтерек» и торговый центр «Москва» сейчас подключены, напряжение подано», - отметил Ернат Базил.

«В первую очередь была установка подключить многоквартирные жилые комплексы. К электричеству мы до 10:00 подключили, последним жилым комплексом, где было подключено электричество, был ЖК «Нурсая», - проинформировал он.

Напомним, 10 ноября из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.

В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию.

Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения проблемы.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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Акбота Кузекбай

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