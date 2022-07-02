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    21:45, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Все объекты столицы планируют адаптировать для людей с особыми потребностями к 2025 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проводится работа по паспортизации и адаптации 1 тыс. 295 инфраструктурных и социальных объектов города для людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В 2021 году аппаратами акимов районов Алматы, Сарыарка, Байконур, Есиль были созданы рабочие группы по формированию списков и проведению паспортизации и адаптации объектов. Координацию этой работы осуществляет столичное управление занятости и социальной защиты. В прошлом году проведены работы по адаптации 259 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, ЦОНов, казпочты, аэропорта, вокзала. Эти учреждения полностью обеспечены пандусами, адаптированными лифтами, туалетами, направляющими знаками для незрячих и т.д.

    В 2022 году этой работой охватят 260 объектов. В том числе четыре госучреждения, 158 – объектов МСБ, 20 – здравоохранения, 19 – культуры, 59 – образования. На сегодняшний день проведено обследование рабочими группами 104 объектов. Эту работу активно ведут сами собственники объектов согласно требованиям СНиП, устраняются замечания, выданные мониторинговыми группами.

    Информацию о паспортизированных и адаптированных объектах города можно найти на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» в разделе «Интерактивная карта доступности».

    К 2025 году планируется адаптировать для лиц с особыми потребностями все объекты города.


    Теги:
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