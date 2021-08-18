Все объекты образования Карагандинской области должны подключиться к Ashyq - постановление

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сохраняется сложная эпидситуация. В связи с этим, в регионе не будут смягчать ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача региона «О дополнительных мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Карагандинской области».

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции и интенсивным распространением дельта-варианта среди населения Карагандинской области, а также увеличением числа больных с клиническими симптомами, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации принято следующее решение:

- продолжается приостановка деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением объектов жизнеобеспечения и оказания бесконтактных услуг, правоохранительных и государственных органов и т.д. При этом предприятия и организации - участники «Ashyq» приостанавливают деятельность в субботние и воскресные дни, за исключением вышеуказанных организаций;

- разрешается функционирование при условии использования приложения «Ashyq» не только отдельно стоящих непродуктовых магазинов площадью до 2000 кв.м, но так же и встроенных и пристроенных зданиях;

- возобновляется деятельность аттракционов на открытом воздухе, с установлением режима работы с 7.00 до 20.00 и приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни, при этом остается запрет на их функционирование в закрытых помещениях.

Кроме этого, для организации нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме необходимо обеспечить:

- внедрение системы «Ashyq» во всех организациях образования и воспитания с целью контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;

- вакцинацию студентов в возрасте 18 лет и старше, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

- заселение в общежития учебных заведений только вакцинированных студентов, за исключением несовершеннолетних, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов,

- в средне-специальных и высших учебных заведениях задействовать все входы/выходы;

- проведение ежедневного фильтра всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением лекций;

- отмену кабинетной системы обучения;

- разобщение классов и организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

- обязательное проветривание всех помещений, включая учебные, спортивные, производственные, рекреации и т.д.;

- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в учебных заведениях, в том числе в столовых, общежитиях и т.д.

Настоящее постановление вступит в силу с 00 часов 21 августа 2021 года.