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Все объекты образования Карагандинской области должны подключиться к Ashyq - постановление

18 Августа 2021 19:20
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Все объекты образования Карагандинской области должны подключиться к Ashyq - постановление

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сохраняется сложная эпидситуация. В связи с этим, в регионе не будут смягчать ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача региона «О дополнительных мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Карагандинской области».

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции и интенсивным распространением дельта-варианта среди населения Карагандинской области, а также увеличением числа больных с клиническими симптомами, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации принято следующее решение:

- продолжается приостановка деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением объектов жизнеобеспечения и оказания бесконтактных услуг, правоохранительных и государственных органов и т.д. При этом предприятия и организации - участники «Ashyq» приостанавливают деятельность в субботние и воскресные дни, за исключением вышеуказанных организаций;

- разрешается функционирование при условии использования приложения «Ashyq» не только отдельно стоящих непродуктовых магазинов площадью до 2000 кв.м, но так же и встроенных и пристроенных зданиях;

- возобновляется деятельность аттракционов на открытом воздухе, с установлением режима работы с 7.00 до 20.00 и приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни, при этом остается запрет на их функционирование в закрытых помещениях.

Кроме этого, для организации нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме необходимо обеспечить:

- внедрение системы «Ashyq» во всех организациях образования и воспитания с целью контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;

- вакцинацию студентов в возрасте 18 лет и старше, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

- заселение в общежития учебных заведений только вакцинированных студентов, за исключением несовершеннолетних, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов,

- в средне-специальных и высших учебных заведениях задействовать все входы/выходы;

- проведение ежедневного фильтра всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением лекций;

- отмену кабинетной системы обучения;

- разобщение классов и организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

- обязательное проветривание всех помещений, включая учебные, спортивные, производственные, рекреации и т.д.;

- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в учебных заведениях, в том числе в столовых, общежитиях и т.д.

Настоящее постановление вступит в силу с 00 часов 21 августа 2021 года.


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#Карагандинская область   #Образование   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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