Все нужно решать мирным путём - Енлик Нургалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский ученый в юридической сфере Енлик Нургалиева прокомментировала сложившуюся в стране ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Енлик Нургалиева уверена, что госструктуры, общественные организации готовы к открытому диалогу и призвала решать экономические проблемы мирным путем.

«Я считаю, нельзя так раскачивать государство. Всю ночь я не спала, мои дети сейчас в Алматы. Спасибо, что обошлись слезоточивым газом, никого не били, никого не убивали (…) на народ не нападали, только оборонялись», - подчеркнула доктор юридических наук.

Профессор добавила, что проводила исследования проведенных в Казахстане митингов в разные годы.

«Все равно в конце концов страдают другие, страдает народ. Это всегда дает отрицательный эффект (…) Все нужно решать мирным путем. Проводить мирные собрания. Есть общественные советы, другие органы. Работать надо, самим что-то делать, не просить у государства, экономику поднимать, из-за пандемии страна и так страдает, сколько предпринимателей «погорело». Ни одному государству сейчас нелегко», - сказала Е. Нургалиева.

Напомним, введен режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и дал ряд поручений по стабилизации текущей ситуации в стране, в том числе временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.