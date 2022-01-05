РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:44, 05 Январь 2022 | GMT +6

    Все нужно решать мирным путём - Енлик Нургалиева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский ученый в юридической сфере Енлик Нургалиева прокомментировала сложившуюся в стране ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Енлик Нургалиева уверена, что госструктуры, общественные организации готовы к открытому диалогу и призвала решать экономические проблемы мирным путем.

    «Я считаю, нельзя так раскачивать государство. Всю ночь я не спала, мои дети сейчас в Алматы. Спасибо, что обошлись слезоточивым газом, никого не били, никого не убивали (…) на народ не нападали, только оборонялись», - подчеркнула доктор юридических наук.

    Профессор добавила, что проводила исследования проведенных в Казахстане митингов в разные годы.

    «Все равно в конце концов страдают другие, страдает народ. Это всегда дает отрицательный эффект (…) Все нужно решать мирным путем. Проводить мирные собрания. Есть общественные советы, другие органы. Работать надо, самим что-то делать, не просить у государства, экономику поднимать, из-за пандемии страна и так страдает, сколько предпринимателей «погорело». Ни одному государству сейчас нелегко», - сказала Е. Нургалиева.

    Напомним, введен режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и дал ряд поручений по стабилизации текущей ситуации в стране, в том числе временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.

    Теги:
    Мнения Политика ЧП-2022 Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!