Все новые случаи коронавируса в Атырауской области выявлены в ходе скрининга

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О девяти новых случаях заболевания коронавирусом в области рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Один зараженный является сотрудником подрядной организации, действующей на Тенгизском месторождении. Это мужчина, 1991 года рождения, он обратился за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще один заболевший - житель города Кульсары, 1995 года рождения. Два случая зарегистрировано в Кызылкогинском районе. Это женщина, 1993 года рождения, и мужчина, 1949 года рождения, они обследованы как контактные. Еще 4 случая зарегистрировано в городе Атырау. Трое из них – мужчины, 1962, 1955, 1967 годов рождения, и одна женщина, 1956 года рождения. Еще один случай выявлен у жителя Курмангазинского района, 1955 года рождения. Все инфицированные выявлены при прохождении скрининга», - сообщает пресс-служба.

В настоящее время все инфицированные госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1 287 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 932.