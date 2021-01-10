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Все необходимые условия для голосования пенсионеров и инвалидов создали в столице

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Января 2021, 21:39
Все необходимые условия для голосования пенсионеров и инвалидов создали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице были созданы все необходимые условия для голосования пенсионеров и избирателей с ограниченными возможностями здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Избирательные участки для голосования в столице были оборудованы специальными средствами доступности, в том числе пандусами и спецкнопками. Возле помещения для голосования находились волонтеры, задачей которых было оказание помощи всем нуждающимся, в том числе и инвалидам, изъявившим желание проголосовать в помещении избирательного участка.

«Мы – люди старой, советской закалки. Для меня выборы – это большое политическое мероприятие, от которого зависит будущее страны. К тому же это мое конституционное право и мне не безразлична дальнейшая судьба моей Родины, где я родилась, трудилась и живу», - с гордостью заявила 95-летняя ветеран Второй мировой войны Раиса Сафоничева, которая смогла проголосовать на своем избирательном участке в центре «Шарапат».

«Для меня это важно, чтобы люди из маломобильных групп могли отдать свой голос так, как они считают нужным, со всеми на одном участке», - говорит инвалид первой группы Ардак Отарбаев.

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Также представители избирательных участков выезжали на дом со специальными урнами к горожанам, которые по причине здоровья и преклонного возраста не могли посетить избирательные участки.

Напомним, в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

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