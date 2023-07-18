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    11:15, 18 Июль 2023 | GMT +6

    Все нефтеперерабатывающие заводы Казахстана работают - КМГ

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев на пресс-конференции 18 июля в Астане сообщил, что к сегодняшнему дню плановые ремонтные работы завершены на Павлодарском и Шымкентском нефтеперерабатывающих заводах. И теперь все нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, включая Атырауский НПЗ, работают, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился 3 июля из-за аварии, которая случилась на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК». 6 июля на ТЭС повторно отключился энергоблок №1. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Позже Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий.

    6 июля возобновлено производство нефтепродуктов на ТОО «АНПЗ» после аварийной остановки завода.

    Ранее Министерство энергетики сообщало о планируемой 3 - 14 июля остановке на регенерацию катализатора и пуску установки каталитического риформинга Шымкентского НПЗ.


    Теги:
    Минэнерго РК Экономика КазМунайГаз Нефть Топливо Энергетика Нефть/газ
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