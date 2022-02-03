Все нефтебазы и топливозаправочные комплексы аэропортов оснастят контрольными приборами учета в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все нефтебазы и топливозаправочные комплексы аэропортов оснастят контрольными приборами учета. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за отсутствия достоверных, автоматически передаваемых данных (т.к. нет КПУ) управление отгрузкой с НПЗ осуществляется «в ручном режиме». Подготовлены законодательные изменения по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливозаправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета», - сказал Болат Акчулаков.

При этом было отмечено, что данное предложение требует детального обсуждения с бизнес-сообществом, в настоящий момент проходят консультации с аккредитованными ассоциациями на предмет минимизации эффектов на бизнес.



