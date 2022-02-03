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Все нефтебазы и топливозаправочные комплексы аэропортов оснастят контрольными приборами учета в РК

3 Февраля 2022 15:05
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Все нефтебазы и топливозаправочные комплексы аэропортов оснастят контрольными приборами учета в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все нефтебазы и топливозаправочные комплексы аэропортов оснастят контрольными приборами учета. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из-за отсутствия достоверных, автоматически передаваемых данных (т.к. нет КПУ) управление отгрузкой с НПЗ осуществляется «в ручном режиме». Подготовлены законодательные изменения по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливозаправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета», - сказал Болат Акчулаков.

При этом было отмечено, что данное предложение требует детального обсуждения с бизнес-сообществом, в настоящий момент проходят консультации с аккредитованными ассоциациями на предмет минимизации эффектов на бизнес.



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#Правительство РК   #Нефть   #Минэнерго РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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