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    10:36, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Все наши достижения являются плодами независимости – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все наши достижения являются плодами независимости – с таким заявлением выступил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодняшний форум посвящен 30-летию Независимости Казахстана. Независимость – наша главная ценность, заветная мечта наших предков. Все наши достижения являются плодами этой независимости. Благодаря суверенитету мы возрождаем язык и менталитет, историю и традиции, культуру и духовность. За 30 лет осуществили системные социально-экономические и политические реформы, сделали государственность незыблемой. Сегодня весь мир признает Казахстан стабильной, уважаемой на мировой арене, крепкой и дружной страной», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    Он отметил, что все это, безусловно, является результатом стратегической политики Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Для обеспечения преемственности этой политики и вывода страны на новые рубежи Президент РК Касым-Жомарт Токаев проводит системную работу.

    «Наша дальнейшая цель ясна. Главная задача – продвигать нашу страну и еще больше укрепить нашу независимость. В этом плане большую роль играют встречи, такие как сегодня. Уверен, что высказанные сегодня мнения и предложения окажут благотворное влияние на страну», - заключил глава Сената.


    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Мнения Парламент 30 лет Независимости
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