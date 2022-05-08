8 Мая 2022 19:00

Все начинается с любви к Отчизне - военнослужащий Нацгвардии РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Воспитание и дисциплина являются одним из важных условий обеспечения боевой готовности Вооруженных сил. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» начальник штаба воинской части 5571 Национальной гвардии РК, подполковник Нурлан Аздеров поделился своим опытом прохождения воинской службы.

Нурлан Аздеров родился в 1981 году в селе Жамбыл Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, в многодетной семье.

«Отец работал бухгалтером, мать занималась домашним хозяйством. Стать военным вдохновил меня дядя, который обучался в школе милиции. На втором курсе со своими друзьями приехал к нам в гости. Все они были в форме, аккуратно одеты, подтянутые, красивые. Тогда я понял, что тоже хочу стать военным. В 1998 году я поступил в Петропавловское высшее военное училище внутренних войск Министерства внутренних войск РК. Мы были вторым выпуском этого учебного заведения», - рассказывает наш герой.

После получения офицерского чина Нурлан Аздеров начал службу в войсковой части 6505 города Караганды. Далее служил в южном регионе - в городах Шымкент, Алматы, Талдыкорган.

«Офицерскую службу я начал в Карагандинской области в гарнизоне командиром взвода. Там и встретил свою спутницу жизни, которая по сей день шагает со мной по гарнизонам, обеспечивая надёжный тыл. Одним из ярких событий в моей жизни является поступление в Национальный университет обороны имени Первого Президента РК в городе Нур-Султане»,- говорит он.

По словам собеседника, служба в Алматы имеет для него свою особенность.

«Алматы - центр культурного, спортивного и политического развития. Не каждый может выдержать тяготы воинской службы. Но красота города и энергия сказочных гор придают новые силы и уверенность. Ты чувствуешь себя частью города. И выполнение служебно-боевых задач по обеспечению охраны и безопасности общественного порядка - и есть твой вклад в процветание мегаполиса», - поделился он.

В ходе январских беспорядков Нурлан Ташназарович возглавил группу планирования и взаимодействия, отвечал за своевременное выделение личного состава на охрану общественного порядка и успешное решение возложенных задач. Координировал действии подразделений исходя из сложившейся ситуации.

«Во время январских беспорядков, как и все военнослужащие, я обеспечивал безопасность общества и граждан. Было нелегко. В те дни на наши плечи легла огромная ответственность. Наши ребята с честью выполнили свой долг. Бойцы доказали, что они истинные защитники своего Отечества. Они герои сегодняшнего дня», - отметил начальник штаба.

По словам Нурлана Аздерова, военно-патриотическое воспитание молодежи играет огромную роль.

«Личный пример командира в воспитательном процессе имеет большое значение. Здорово, когда, придя домой, ты можешь рассказать своим детям интересные моменты и случаи, с которыми сталкиваются солдаты по ходу службы. Ведь воспитание в армии направлено на всестороннее воспитание человека. Это патриотизм, чувство сопереживания судьбе Отечества, желание все свои усилия направить на служение Родине. Я считаю, что источником патриотизма в любой части света является привязанность к родным местам, традициям своего народа, языку. Поэтому все начинается с любви к Отчизне. Воспитывать молодёжь надо как на примере старшего поколения, так и нынешних героев. В нашей стране очень много патриотов, которые совершают подвиги во время несения службы», - говорит он.

Нурлан Аздеров прошёл путь от рядового до подполковника, удостоился многочисленных воинских наград.

«Для меня самая высшая награда - благодарность родителей солдат. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с Днём защитника Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семье. Будьте надежными и верными сыновьями своей страны. Пусть в нашей жизни всегда царит мир и благополучие», - подытожил он.

Как сообщалось ранее, в этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана.