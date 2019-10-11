Все мы должны думать о единстве народа, о стабильном будущем - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев дал совет казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воры и преступники, сбежавшие за границу, оттуда вещают. Честно говоря, мне их жалко просто. Жалко. Без Родины люди ходят там, никому не нужные и «капают» на собственную Родину. Как можно построить отношения с такими людьми, которые думают, чтобы было всё плохо у страны, чтобы было плохо в Казахстане, чтобы между гражданами было непонимание. Не нужно слушать таких людей. Я говорю как старший человек. Кто, если не я, об этом может сказать?» - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

В этой связи Елбасы дал совет казахстанцам:

«В качестве аксакала мой совет молодым: самое главное - нужно получить образование. Жизнь очень трудная. Нужно трудиться и получать качественное образование. Будешь кормить свою семью и жить спокойно. Наши соотечественники, семьи должны задуматься об этом. Нельзя поддаваться провокациям. Все мы должны думать о единстве народа, о стабильном будущем. Только тогда будет наше будущее поколение, тогда будет уважать мир», - подчеркнул Елбасы.