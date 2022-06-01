1 Июня 2022 11:28

Все мероприятия в рамках Года детей должны быть исполнены - Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал поручение в связи с организацией летнего отдыха и занятости детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание для детей условий для получения знаний, полноценного развития, отдыха, медицинского обслуживания – важнейшая задача государства. Мы строим сотни школ, детских садов, культурных и спортивных объектов – все, что требуется для всестороннего развития ребенка. В рамках Года детей также запланирован целый комплекс мероприятий», - заявил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Премьер-Министр сказал, что сегодня в Алматы в ознаменование Года детей Глава государства откроет фестиваль «Алматы – фест» с участием 30 тыс. школьников - победителей и лауреатов творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсов. Во всех регионах стартуют детские праздничные мероприятия.

«Все мероприятия Года детей должны быть четко исполнены. День защиты детей всегда являлся стартом летней оздоровительной кампании. Министерству здравоохранения необходимо принять исчерпывающие меры по максимальному использованию благоприятного летнего сезона для оздоровления детей», - добавил А. Смаилов.

По словам Премьер-Министра, при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть очень много важных и серьезных вопросов.

«Главное – это безопасность наших детей на улице, во время отдыха на воде, различных экскурсиях. Организация любого мероприятия с участием детей должна в первую очередь гарантировать их безопасность. Министерствам внутренних дел, образования и здравоохранения, акимам регионов необходимо мобилизовать работу соответствующих служб. Кроме того, необходимо активизировать работу по оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях», - сказал он.

Глава Правительства поручил акиматам регионов обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью.

«Необходимо во всех сельских населенных пунктах оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия и так далее. Министерству здравоохранения принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах. Для обеспечения соблюдения прав детей Министерству образования совместно с акиматами ускорить введение независимых должностей Уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов», - сказал глава Кабмина.

Министерству культуры Алихан Смаилов поручил в рамках развития внутреннего туризма организовать для максимального количества детей экскурсионно-познавательные мероприятия.

«В целях охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность», - резюмировал А. Смаилов.