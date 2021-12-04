Все меньше трудящихся казахстанцев проходят обучение или повышение квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работодатели промышленного сектора в Казахстане являются лидерами по направлению работников на дополнительное образование – ежегодно обучение и повышение квалификации проходят около половины их сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Также можно отметить работодателей из сфер транспорта, информации и связи, которые в среднем обучают около 20% работников в год. При этом меньше всех повышением квалификации своих работников интересуются работодатели из сфер искусства и развлечений, сельского хозяйства (по 1%) и образования (2%).

Сегодняшние реалии и постоянное обновление технологических процессов неизбежно приводят к необходимости повышения уровня навыков, что требует непрерывного обучения работников. При этом значительная роль в стимулировании участия в обучении взрослых принадлежит работодателям.

Однако в настоящее время в Казахстане лишь малая часть трудящихся проходит обучение или повышение квалификации.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, численность наемных работников, обученных за счет средств работодателя, в 2020 году составила 484 тыс. чел., или 13% от списочной численности. Этот показатель за год уменьшился на 21%, или 128 тыс. человек в абсолютном выражении, и является наиболее низким за последние 5 лет, что очевидно связано с последствиями пандемии COVID-19. При этом с 2016 по 2019 годы количество обученных работников стабильно росло, что демонстрирует повышение заинтересованности работодателей в обучении своих сотрудников.

«В основном обучение проходят работники крупных и средних компаний, имеющих соответствующие ресурсы и базу для этого. За последние 5 лет средняя доля обученных в крупных и средних предприятий составляет 19% от списочной численности, тогда как в малых компаниях лишь 2-3% сотрудников ежегодно проходят обучение и повышение квалификации», – рассказала руководитель управления анализа департамента стратегии и проектного управления АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК Улпан Шегенова.

Она также сообщила, что по видам дополнительного образования структура обученных в период с 2016 по 2020 годы практически не меняется. Более половины (56%) наемных работников обычно направляются на повышение квалификации, около 40% – на профессиональную подготовку и переподготовку, оставшаяся же часть (4%) – проходит иное обучение (не отражается в статистике).

Говоря об уровне образования обучаемых наемных работников необходимо отметить, что значительная их доля имеет техническое, профессиональное и послесреднее образование (в среднем 20%). Также большая часть приходится на работников с высшим образованием, которая почти не менялась на протяжении последних 5 лет, составляя в среднем 192 тыс. человек, или 12%.

Вместе с тем доля обученных работников, имеющих послевузовское образование, существенно уменьшилась – с 35% в 2016 году до 12% в 2020 году, при абсолютном снижении лишь на 6 тыс. человек. Такая динамика связана прежде всего с увеличением количества наемных работников (списочной численности) с послевузовским образованием на более чем 35 тыс. человек (с 46 тыс. чел в 2016 году до 81,6 тыс. чел в 2020 году).

«В региональном разрезе работодатели в Мангыстауской, Павлодарской и Карагандинской областях уделяют больше внимания обучению своих кадров, со средней долей 37%, 33% и 29% (от списочной численности) соответственно. Тогда как меньше всего работников, направляемых на обучение, отмечается в Алматинской и Туркестанской областях, а также в городе Шымкенте – в среднем ежегодно 5-7%», – поделилась Улпан Шегенова.

Работодателям следует более активно заниматься обучением своих кадров, чтобы в будущем работники имели возможность генерировать новые идеи, создавать сложную продукцию. Для обеспечения повышения квалификации и переквалификации в требуемом масштабе необходимы более гибкие и менее затратные варианты обучения, которые сочетают в себе характеристики формального, неформального и дистанционного образования, такие как массовые открытые обучающие курсы, а также модульное обучение, направленное на формирование и развитие навыков, актуальных для рынка труда

Частично эту функцию сегодня решает онлайн-обучение. МТСЗН РК совместно с ЦРТР в текущем году запущен Общенациональный портал краткосрочного обучения в онлайн-режиме (skills.enbek.kz), где любой желающий может обучиться и получить сертификат об освоении навыка по результатам обучения. На данный момент на платформе доступно более 90 курсов (50 из которых бесплатные) от более 140 авторов и разработчиков. Предлагаются курсы в сферах поварского и кулинарного дела, косметических, юридических и бухгалтерских услуг, строительства, гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM и др. Уже более 7 тыс. человек уже получили сертификаты по завершению обучения.