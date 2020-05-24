Все лица, прибывающие из-за рубежа, должны пройти санконтроль с обязательной термометрией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции указано всем лицам, прибывающим из-за рубежа, проходить санитарно-карантинный контроль с обязательной термометрией. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальным департаментам Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, и другим структурным подразделениям поручено обеспечить проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа.

Эта мера также касается пилотов, бортпроводников, машинистов, проводников, водителей, перевозчиков во всех пунктах пропуска через Государственную границу РК.

Также в международных аэропортах, на железнодорожном транспорте и автопереходах сотрудники должны провести анкетирование пассажиров, членов экипажей, бортпроводников, машинистов и проводников в пунктах пропуска через Государственную границу РК.

Обработка данных должна проводиться в течение двух часов после прибытия рейса системой распознавания анкет с передачей данных в Веб приложение Министерства здравоохранения РК.

Специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на государственной границе РК необходимо обеспечить дезинфекционными средствами с учетом круглосуточного режима работы. Среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения COVID-19 нужно проводить санитарно-просветительную и разъяснительную работу на постах транспортного контроля.

Также в постановлении указано: организовать размещение наглядной агитации по предупреждению распространения COVID-19, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19. Всем гражданам, приезжающим из-за рубежа, раздать памятки по вопросам профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире.

Кроме того, стоит проводить санитарно-просветительную работу среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики COVID-19 и организовать инструктаж сотрудников пунктов пропуска на Государственной границе по вопросам профилактики COVID-19.

В свою очередь, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан должно обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений.