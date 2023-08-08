Все костанайские школы оборудованы теплыми санузлами - результаты спецмониторинга

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области озвучены результаты мониторинга, проведенного департаментом по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве по итогам проверки сделали выводы, что местными исполнительными органами создаются необходимые условия для обеспечения безопасного пребывания детей в школах.

«В Костанайской области все школы оснащены видеонаблюдением, которые охватывают здания школ и периметр пришкольной территории. Система видеонаблюдения 98% школ имеет возможность проверки записей видеонаблюдения со сроком хранения информации не менее 30 суток. В 9 школах области ведется работа по усовершенствованию системы хранения информации. 219, или 49%, школ области имеют подключение видеонаблюдения к ЦОУ полиции, либо в дежурные части территориальных ОВД. Необходимо отметить, что вывод видеонаблюдения к ЦОУ обеспечен во всех организациях образования с большим континегентом обучающихся»,- сообщила руководитель департамента Айнагуль Сураганова.

Также положительной в ведомстве отмечают работу по оснащению спортивных залов школ оборудованием.

«Организации образования, независимо от численности обучающихся, имеют большой перечень спортивного инвентаря, что является основным фактором для выполнения государственных общеобязательных стандартов образования, - отмечает Сураганова. — Все школы области оборудованы теплыми санитарными узлами, к настоящему времени проведен ремонт теплых туалетов в школах города Аркалыка, ведется ремонт в отдельных школах Узункольского, Мендыкаринского, Костанайского районов, города Лисаковска».

Кроме того, учащиеся школ обеспечены достаточным количеством учебной и художественной литературы.