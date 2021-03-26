Все коррупционные преступления раскрываются именно по сигналу граждан - Оралбай Абдыкаримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Любой недостаток в работе государственных органов, допускающих воровство - результат коррупции. Такое мнение выразил председатель Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай Абдыкаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно с большой осознанностью подходить к этому вопросу. Предстоит большая работа, которую необходимо выполнить на нынешнем этапе нашего развития. Тем более в годы кризиса, в год пандемии… мы знаем, что коррупционеры пользуются этой ситуацией. Вы знаете, что триллионы денег были выделены на борьбу с пандемией, и сколько из них разворовали. То же самое и в сфере народного образования. Вы знаете, по компьютеризации школ выявляются ужасающие факты, когда начальники управления образования, которым доверили приобретение компьютеров и так далее, завышали цены и покупали совершенно по другой цене компьютеры низкого качества. Чтобы такого не было, нужно противостоять коррупции. Народ должен осознавать необходимость противодействия коррупции. Нужна повседневная работа», - считает Оралбай Абдыкаримов.

По словам общественника, признаков коррупции много.

«Вы знаете, что все коррупционные преступления раскрываются именно по сигналу граждан. Правоохранительные органы должны работать по заявлениям и обращениям граждан. Сейчас уже государство в лице антикоррупционной службы за сообщение о фактах коррупции предусмотрело материальное вознаграждение. Это правильно. В этом ничего такого нет. Мы защищаем собственные средства: куда они тратятся. Это деньги нашего народа, граждан. Исходя из этого, мы имеем право контролировать, как и куда расходуются деньги. Коррупция где? Коррупция там, где некачественные, плохие дороги, где некачественное строительство, где деньги не осваиваются. Признаков очень много. Любой недостаток в работе государственных органов, допускающих воровство - результат коррупции», - сказал общественник.

По его мнению, народ имеет право говорить о коррупционных правонарушениях.

«Сейчас Министерство информации и общественного развития, Министерство культуры и спорта, Антикоррупционная служба, Министерство образования активизировали работу. Нужно повышать правовую грамотность, чтобы люди знали свои права и не боялись сообщать о правонарушениях. Если раньше человека, который сообщал о недостатках в отделе госоргана, преследовали и увольняли, то сейчас такой боязни нет. Мы должны быть открытыми, открыто говорить о недостатках», - добавил председатель Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай Абдыкаримов.

Напомним, сегодня в столице на базе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в конференц-зале прошел семинар-совещание в режиме онлайн в рамках социального проекта «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры».