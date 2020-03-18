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Все коммунальные предприятия в Алматы будут работать

18 Марта 2020 13:38
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Все коммунальные предприятия в Алматы будут работать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы все коммунальные предприятия продолжат свою работу, но работы по оказанию услуг будут переведены в онлайн-режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во время ЧП из-за коронавируса, все мероприятия будут оказаны должным образом в энергокомплексе Алматы. Здесь службы по обеспечению водоснабжения, канализации, электро, газоснабжения, а также теплоснабжения. Все предприятия будут работать в штатном режиме, единственное, мы перейдем на онлайн-режим по оказанию услуг. Это по оплате, по вопросам ремонта. Все службы, все бригады обеспечены масками, обрабатывающими средствами», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

Он также отметил, что в каждом районе города будут организованы бригады по устранению либо ликвидации аварий коммунального характера. Город к этому уже готов, проблем не будет, заверил глава управления.

Кроме того, Асет Масабаев рассказал, как будет работать коммунальная служба, если у одного из сотрудников обнаружат коронавирусную инфекцию.

«Все предприятия коммунальных услуг разработали план действий. Есть алгоритм. При случае возникновения коронавируса среди работников коммунальных служб, будут работать все мероприятия по изоляции этого работника», - сказал он.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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