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Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства

18 Марта 2020 19:03
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Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все коммунальные предприятия переведены на усиленный режим дежурства. В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады, спецтехника и рабочий персонал для устранения аварийных случаев», - заверил Ернат Базил.

По его словам, на всех сетях назначены ответственные лица по бесперебойному электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению на период чрезвычайного положения.

«Все коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. Личные приемы граждан отменены и переведены на онлайн-режим», - добавил Ернат Базил.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ,
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Автор:

Серик Сабеков

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