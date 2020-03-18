Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все коммунальные предприятия переведены на усиленный режим дежурства. В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады, спецтехника и рабочий персонал для устранения аварийных случаев», - заверил Ернат Базил.

По его словам, на всех сетях назначены ответственные лица по бесперебойному электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению на период чрезвычайного положения.

«Все коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. Личные приемы граждан отменены и переведены на онлайн-режим», - добавил Ернат Базил.