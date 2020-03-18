Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все коммунальные предприятия столицы переведены на усиленный режим дежурства. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все коммунальные предприятия переведены на усиленный режим дежурства. В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады, спецтехника и рабочий персонал для устранения аварийных случаев», - заверил Ернат Базил.
По его словам, на всех сетях назначены ответственные лица по бесперебойному электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению на период чрезвычайного положения.
«Все коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. Личные приемы граждан отменены и переведены на онлайн-режим», - добавил Ернат Базил.
- Какова ситуация по коронавирусу в Нур-Султане на 18 марта
- В столице сокращают время работы общественного транспорта
- В Нур-Султане продавали медицинские маски по завышенным ценам
- В каких районах Нур-Султана выставят блокпосты
- В каких столичных аптеках можно приобрести медицинские маски
- Счетчики будут проверять дистанционно во время карантина в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана