Все казахстанцы с круизного лайнера в Японии завтра вернутся на родину - МИД РК

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Еще двоим казахстанцам, находившимся на круизном лайнере «Diamond Princess» в Японии, разрешили высадиться на сушу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Согласно информации Посольства РК в Японии, сегодня еще двое наших граждан, находившихся на круизном лайнере «Diamond Princess», были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио.

«Все наши граждане, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса. Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину», - сообщили в МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты в Токио с первых дней поддерживали связь с нашими соотечественниками и оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь.

Напомним, на борту круизного судна «Diamond Princess», ранее закрытого на карантин у берегов Японии, оказались две женщины и двое детей из Казахстана. В настоящее время карантин с лайнера снят.