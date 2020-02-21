Все казахстанцы с круизного лайнера в Японии завтра вернутся на родину - МИД РК
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Еще двоим казахстанцам, находившимся на круизном лайнере «Diamond Princess» в Японии, разрешили высадиться на сушу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.
Согласно информации Посольства РК в Японии, сегодня еще двое наших граждан, находившихся на круизном лайнере «Diamond Princess», были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио.
«Все наши граждане, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса. Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину», - сообщили в МИД РК.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты в Токио с первых дней поддерживали связь с нашими соотечественниками и оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь.Напомним, на борту круизного судна «Diamond Princess», ранее закрытого на карантин у берегов Японии, оказались две женщины и двое детей из Казахстана. В настоящее время карантин с лайнера снят.
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