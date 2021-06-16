Все казахстанцы должны иметь возможность приобрести жилье по госпрограмме – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков призвал улучшить условия предоставления жилья по государственным программам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Правительством Республики Казахстан проводится масштабная работа в сфере жилищного строительства. Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет около 550 тысяч человек. На сегодняшний день актуальной проблемой, беспокоящей многих жителей страны, является обеспечение доступным жильем. Важной задачей, отмеченной в предвыборной программе Народной партии Казахстана, является обеспечение граждан доступным и качественным жильем. В стране разработан ряд госпрограмм по обеспечению населения доступным жильем, целью которых является реализация проектов и обеспечения населения собственным жильем, а также повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры», - сказал Жамбыл Ахметбеков в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Оператором реализации госпрограмм является АО «Отбасы банк». Депутат отметил, что в АО «Отбасы банк» имеется следующие программы доступного жилья:

«Военный продукт» - специальная программа, целью которой является предоставление военнослужащим льготных кредитов с использованием жилищных выплат на покупку жилья. Основные требования – наличие депозита в «Отбасы банке», подтверждение платежеспособности, жилищные выплаты за шесть месяцев.

«Бақытты Отбасы» «2-10-20» (2 % - ставка по займу, 10 % - минимальный первоначальный взнос, 20 лет - срок займа) - программа для социально уязвимых слоев населения (многодетных, неполных семей, семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью и так далее), участники которой могут получить заем на покупку жилья по беспрецедентно низкой ставке.

«Предоставление займа при приобретении жилья в городах Нур-Султан, Алматы не более 15 млн тенге, а в других регионах до 10 млн тенге. Однако в связи с ростом стоимости жилья на рынке за последний год данная сумма недостаточна для приобретения жилья. «Шаңырақ» «5-10-20» (5% - ставка по займу, 10 % - минимальный первоначальный взнос, 20 лет - срок займа)» - программа поддержки развития жилищного строительства. «Нұрлы Жер» «5-20-25» (5% - ставка по займу, 20 % - минимальный первоначальный взнос, 25 лет - срок займа) - это государственная программа по обеспечению населения доступным жильем, как в рамках строительства многоквартирных домов, так и в рамках развития индивидуального жилищного строительства. Основные требования по Программам «Нұрлы Жер» и «Шаңырақ» (5-10-20)» – наличие депозита в «Отбасы банке», подтверждение платежеспособности. Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,7 прожиточного минимума (ПМ в 2021 года - 34 302 тенге) в месяц. То есть, размер дохода на одного члена семьи в 2021 году не должен превышать 126 917 тенге», - перечислил депутат.

По его словам, одним из препятствий для покупки жилья по программам «Нұрлы Жер» и «Шаңырақ» (5-10-20)» является установленный коэффициент 3,7 прожиточного минимума. Данный порог является барьером для очередников МИО (государственным служащим, работникам бюджетных организаций). Госпрограммы «Нұрлы жер» и «Шаңырақ» (5-10-20)» предусматривают кредитование очередников акиматов на приобретение жилья.

«Указанные программы в большей степени разработаны для социально уязвимых слоев населения, при этом без внимания остается основная часть очередников со средней заработной платой 5-7 ПМ. Кроме того, в 2021 и 2022 годах перестанут финансировать льготные ипотеки «Баспана хит» и «7-20-25». (…) Считаю, что возможность приобретения жилья по госпрограмме должны иметь не только социально уязвимые слои, но и все рядовые казахстанцы-очередники МИО, в независимости от уровня дохода, семейного положения и количества детей. В рамках госпрограммы не должно быть разделения по категориям среди очередников и ущемления прав очередников по признакам семейного положения, наличия детей и ограничения в ПМ», - заключил мажилисмен.

Он предложил следующие мероприятия для решения проблемы:

- увеличение дохода на каждого члена семьи за последние шесть месяцев от 3,7 прожиточного минимума до 6 прожиточных минимумов по программе «Нұрлы жер» и «Шаңырақ» (5-10-20)»;

- увеличение максимальной суммы займа до 18 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, в других регионах до 13 млн тенге по программе «Бақытты Отбасы» «2-10-20»;

- снижение первоначального взноса очередникам МИО для получения займа в АО «Отбасы банк» с 50% до 30%.



