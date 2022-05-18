18 Мая 2022 13:51

Все карантинные ограничения в Казахстане сняты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели.

«Как вы знаете, на заседании МВК были рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер – на сегодняшний день в стране сняты все карантинные меры», - сказала Ажар Гиният.

Было отмечено, что по данным ВОЗ, во всем мире заболеваемость КВИ за последнюю неделю снизилась на 12%.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах РК обнаружили один из видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

«В 12 регионах обнаружили один из видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Это штамм стелс-омикрон. Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем дельта-штамм, но он опасен тем, что быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию. Сегодня мы видим, что идет распространение вируса по всей стране», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава РК добавила, что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно.