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    22:00, 28 Март 2022 | GMT +6

    Все карагандинцы могут привиться от COVID-19 препаратом Pfizer

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области всем категориям населения стала доступна вакцинация и ревакцинация препаратом «Комирнати» (Pfizer), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Прививку можно получить в возрасте от 12 лет и старше, в том числе она доступна иностранных гражданам, проживающим на территории Казахстана три и более месяцев. Об этом проинформировало на своей странице Instagram управление здравоохранения.

    «Привиться указанным препаратом можно в центрах вакцинации (имеется в достаточном количестве). В настоящее время в регионе процедура вакцинации и ревакцинации также проводится с использованием препарата Vero Cell (производства компании Sinofarm)», – говорится в сообщении.

    На сегодняшний день первый компонент «Комирнати» получили 36 838 человек. Полный курс прошли 28 926 жителей региона.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Карагандинская область
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