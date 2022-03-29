Все карагандинцы могут привиться от COVID-19 препаратом Pfizer

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области всем категориям населения стала доступна вакцинация и ревакцинация препаратом «Комирнати» (Pfizer), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Прививку можно получить в возрасте от 12 лет и старше, в том числе она доступна иностранных гражданам, проживающим на территории Казахстана три и более месяцев. Об этом проинформировало на своей странице Instagram управление здравоохранения.

«Привиться указанным препаратом можно в центрах вакцинации (имеется в достаточном количестве). В настоящее время в регионе процедура вакцинации и ревакцинации также проводится с использованием препарата Vero Cell (производства компании Sinofarm)», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день первый компонент «Комирнати» получили 36 838 человек. Полный курс прошли 28 926 жителей региона.