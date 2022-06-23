23 Июня 2022 15:59

Все информсистемы в сфере недропользования объединят в единую платформу Kaznedra

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все информационные системы в сфере недропользования будут объединены в единую платформу Kaznedra. Об этом сообщил в ходе круглого стола в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках цифровизации и автоматизации процессов совместно с Министерствами цифрового развития, индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по созданию единой платформы Kaznedra путем объединения и миграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Единая платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам путем консолидации всех процессов и услуг в едином окне. В настоящее время разработана детальная Дорожная карта по реализации проекта и внесена в Правительство», – сказал С. Брекешев.

В своем выступлении министр отметил, что государственным балансом полезных ископаемых учитываются более 8 тыс. месторождений, из которых: нефтегазовых – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3 тыс. и около 4 тыс. месторождений подземных вод. При этом, большая часть запасов нефти сосредоточена в Атырауской области - около 75%, и в Мангистауской области – около 11%. Основные запасы золота сосредоточены в Восточно-Казахстанской области, что составляет 36% от общих запасов, в Акмолинской – 21%, в Карагандинской – 11%. 82% запасов меди сосредоточено в Восточном и Центральном регионах страны. 41% свинцово-цинковых месторождений сосредоточены в Центральном Казахстане, 33% - в Восточном и 21% - в Туркестанской области.

С. Брекешев подчеркнул, что в связи с интенсивной добычей полезных ископаемых необходимо обеспечить своевременную восполняемость запасов, особенно в районе моногородов, экономику которых составляют горнодобывающая и горно-металлургическая промышленность. Без соответствующего восполнения запасы многих разрабатываемых месторождений при высоком уровне их добычи будут истощены уже в ближайшей перспективе.