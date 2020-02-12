Все граждане Казахстана могут стать волонтерами - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан до сих пор находится в группе стран с низким уровнем волонтерской деятельности. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно международным исследованиям, Казахстан до сих пор находится в группе стран с низким уровнем волонтерской деятельности. Недостаточно развита волонтерская культура, традиции, стимулы, не развита система учета и поощрения. Вот это все мы должны решить в этом году и вывести волонтерство на новый уровень», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что именно для решения этих проблем и запускается республиканский волонтерский фронт-офис.

«То есть все граждане Казахстана могут приехать, зарегистрироваться и стать волонтерами. Более того, мы здесь также аккумулируем все потребности наших граждан, чтобы мы могли помочь им – куда поехать. Более того в 17 регионах мы открываем региональные офисы и все это будет под единой системой работать. Будет работать колл-центр», - добавил Даурен Абаев.