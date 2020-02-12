+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Все граждане Казахстана могут стать волонтерами - Даурен Абаев

12 Февраля 2020 13:06
Поделиться:
Все граждане Казахстана могут стать волонтерами - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан до сих пор находится в группе стран с низким уровнем волонтерской деятельности. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
170 млн тенге выделит государство на социальные волонтерские проекты
У казахстанского волонтерства появится своя законодательная база Сельская молодежь и одинокие пенсионеры – Президент обозначил приоритеты волонтерской деятельности В стране уже действует более 200 волонтерских организаций - Президент РК

«Согласно международным исследованиям, Казахстан до сих пор находится в группе стран с низким уровнем волонтерской деятельности. Недостаточно развита волонтерская культура, традиции, стимулы, не развита система учета и поощрения. Вот это все мы должны решить в этом году и вывести волонтерство на новый уровень», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что именно для решения этих проблем и запускается республиканский волонтерский фронт-офис.

«То есть все граждане Казахстана могут приехать, зарегистрироваться и стать волонтерами. Более того, мы здесь также аккумулируем все потребности наших граждан, чтобы мы могли помочь им – куда поехать. Более того в 17 регионах мы открываем региональные офисы и все это будет под единой системой работать. Будет работать колл-центр», - добавил Даурен Абаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Общество, Волонтёрство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив