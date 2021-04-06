Все госстандарты реализуются в Казахстане бесплатно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня все государственные стандарты реализуются бесплатно на территории Казахстана, что является новшеством этого года. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии ведомства Кайнар Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля вступает в силу Закон «О техническом регулировании», который принят в новой редакции. Министерством торговли и интеграции осуществляется разработка более 52 нормативно-правовых актов, в том числе по линии государственного контроля – 11 актов, по техническому регулированию – 21 акт, в сфере сертификации и аккредитации – 9 нормативно-правовых актов, а также еще 11 нормативно-правовых актов по метрологии и государственным услугам», - отметил спикер.

По его словам, данные правовые акты касаются, в том числе, вопросов совершенствования процедур аккредитации. В частности необходимо будет вести практику отбора образцов небезопасной продукции, регламентации механизмов изъятия и отзыва продукции, введение института надзора за рынком, а также оцифровка процессов контроля и надзора. Также делается акцент на борьбу с серой и черной сертификации.

«В рамках задачи в 2021 году также планируется внедрение реестра опасной продукции по аналогии с европейской системы RAPEX, внедрение системы электронного безопасного контроля, запуск нового интернет магазина стандартов. На сегодняшний день все государственные стандарты реализуются бесплатно на территории Казахстана, что является новшеством этого года», - подчеркнул представитель ведомства.

Что касается оцифровки процесса разработки и планирования экспертизы стандартов, данное изменение процессов позволит больше интегрироваться производителям и бизнес сообществам при разработке стандартов и отстаивать свои интересы еще на этапе разработки и внедрения тех стандартов.

«Оцифровка процессов метрологических услуг, внедрение электронной оценки соответствия. Здесь речь идет о процессах сертификации и декларирования, что значительно позволит предпринимателям ускорить процесс выпуска в обращение продукции. В целом все эти виды работ требуют непосредственного участия и предпринимателей, и производителей. Поэтому призываю всех к более тесному сотрудничеству довести все работы до логического завершения», - обратился заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии ведомства Кайнар Тайжанов.