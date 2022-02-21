Все госпрограммы в сфере здравоохранения РК были своевременны – врач

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Все государственные программы в сфере здравоохранения РК были своевременны. Так считает директор Центра первичной медико-санитарной помощи Серик Сахиев. Своим мнением по поводу выступления Президента РК на расширенном заседании Правительства он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«За годы независимости в Акмолинской области построено более 50 объектов здравоохранения, в сельском здравоохранении помощь населению оказывают 11 передвижных медицинских комплексов, в районах области функционируют 11 компьютерных томографов и 4 МРТ-аппарата. 26 аптечных пунктов, согласно действующему законодательству, работают при поликлиниках, в которых на сегодняшний день в наличии имеются 793 наименования бесплатных лекарственных препаратов на общую сумму 1,2 млрд тенге при плане 900 наименований на общую сумму 8 млрд тенге», - сказал С. Сахиев.

По словам директора центра, в области увеличилась продолжительность жизни.

«Системе здравоохранения Президентом РК регулярно уделяется особое внимание. Несмотря на это, все еще имеются пробелы, которые, по моему мнению, связаны с исполнительской дисциплиной. Глава государства Касым-Жомарт Токарев в своем выступлении отметил: «Необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы отрасли и расставить приоритеты. Это касается и будущих проектов в сфере здравоохранения, в частности, строительства 20 больниц с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Расходы на возведение каждого объекта в разы превышают стоимость». Здесь в очередной раз Президент показал свое внимание к здравоохранению. В связи с этим Министерством здравоохранения совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведутся работы по оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по первым восьми объектам, среди которых в рамках реализации действующего проекта «Здоровье нации» до 2025 года в Кокшетау ведется строительство многопрофильной больницы. На сегодняшний день строительство осуществляется в мкр. Сарыарка, земли были выделены местным исполнительным органом. Работа в данном направлении продолжается», - рассказал С. Сахиев.