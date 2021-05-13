Все города и районы Восточного Казахстана отправляют гуманитарную помощь в Риддер

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В первые часы после пожара в Риддере восточноказахстанцы стали организовывать сбор средств и гуманитарной помощи. Караваны газелей и грузовых авто направились на помощь пострадавшим. Это показало сплоченность, единство и отзывчивость народа перед лицом беды. Во всех районах области открылись пункты сбора гуманитарной помощи, трудовые коллективы отправляют свою однодневную заработную плату, предприниматели оказывают посильную финансовую помощь, волонтеры и просто неравнодушные граждане несут пакеты с одеждой и продуктами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Всего за несколько дней частным благотворительным фондом «Наш город Зыряновск», благодаря участию предпринимателей, административных работников и других жителей района Алтай, было собрано свыше 8 млн тенге. Средства были переведены в фонд «Бірлік» г. Риддера . Также в рамках акции партии «Nur Otan» на помощь погорельцам отправили свыше 2 тонн продуктов, лекарств, средств личной гигиены, постельных принадлежностей, а также 11 детских кроватей с матрацами и строительные материалы.

Из Семея Риддеру направлено свыше 16 млн тенге. Как сообщают в городском акимате, большую часть суммы, 10 млн тенге, выделило ТОО «Фирма Азия».

«Только сплотившись, мы сможем победить все трудности. Также и здесь нужно поддержать наших земляков», - сказала директор организации Сауле Дускужанова.

Стоит отметить, также бизнесмены Семея направили на помощь погорельцам два грузовых автомобиля с 15 тоннами продуктов.

На 12 мая 2021 года Абайским районом было собрано и переведено на поддержку пострадавших 2 млн 90 тысяч тенге. Вместе с тем, планируется отправка каравана с продуктами питания.В Глубоковском районе при поддержке предпринимателей, глав крестьянских хозяйств и других граждан отправлен автомобиль «Газель» с продуктами питания и предметами первой необходимости. Также осуществляется перечисление средств в благотворительный фонд.Не остались в стороне и жители Курчумского района, где развернуто 6 пунктов по приему продуктов питания, одежды и пр. Собрано свыше 4 тонн продуктов питания и денежных средств в размере одного миллиона тенге.

Ация по сбору гуманитарной помощи продолжается. Каждый неравнодушный может участвовать, обратившись в пункты приёма или перечислив деньги на официальный счет благотворительного фонда «Бірлік».



