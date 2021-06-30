Все этапы отбора на госслужбу будут автоматизированы - Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель АДГС РК Анар Жаилганова заявила, что благодаря предпринимаемым мерам по цифровизации кадровых процессов на базе «iQyzmet» все этапы отбора на госслужбу будут автоматизированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе международной онлайн-конференции «Развитие человеческих ресурсов посредством электронного обучения: опыт стран» председатель Агентства Анар Жаилганова поделилась опытом цифровизации в сфере государственной службы Казахстана, а также информацией о мерах, направленных на развитие у госслужащих цифровых навыков.

В частности, была озвучена информация о том, что в качестве первого этапа цифровизации кадровых процессов на базе «iQyzmet» осуществляется пересмотр процесса отбора на государственную службу.

«Все этапы отбора отныне будут автоматизированы, что обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов. Кроме того, предусмотрена возможность автоматически соотносить данные кандидатов с имеющимися вакансиями и квалификационными требованиями. Это позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов», - отметила председатель АДГС РК.

В части электронного обучения казахстанских госслужащих было отмечено, что с марта 2020 года все учебные процессы Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по образовательным программам магистратуры и докторантуры проходят на базе информационных платформ LMS Canvas и Microsoft Teams в режиме онлайн, по краткосрочным программам – на платформах Zoom, Microsoft Teams и Moodle.

Представитель Министерства управления персоналом Республики Корея рассказал об особенностях Национальной системы обучения госслужащих, созданной в 2017 году. Система в настоящее время насчитывает более 3000 единиц обучающего контента. Большинство из этих курсов являются обязательными для госслужащих и посвящены, например, таким вопросам, как честность и неподкупность, гендерное равенство и другие, при этом курсы, развивающие общие и специфические рабочие навыки используются совместно разными министерствами. В общей сложности корейские госслужащие должны пройти обучение, составляющее не менее 100 часов в год. В случае невыполнения данного условия они не подлежат дальнейшему повышению в должности.

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина представила участникам конференции Портал управления знаниями, пользователями которого являются представители государственных органов и местных органов самоуправления.

На сегодняшний день портал насчитывает 119 поставщиков образовательных услуг и 1100 обучающих программ. Также она поделилась опытом реализации совместного швейцарско-украинского проекта DESPRO, направленного на децентрализацию и реформу местного самоуправления Украины, в рамках которого проводится комплексное теоретическое и практическое обучение для органов местного самоуправления.

Кроме того, в ходе конференции был представлен опыт электронного обучения Грузии, Узбекистана, а также HR Ассоциации Казахстана.