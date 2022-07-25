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Все дворовые территории намерены отремонтировать в Костанае
25 Июля 2022 15:49

Все дворовые территории намерены отремонтировать в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в городе Костанае отремонтированы 50% имеющихся дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году запланирован ремонт асфальтного покрытия в 60-ти дворах, за счет экономии средств увеличили до 70 дворов. На сегодня выполнен ремонт более 50% от общего количества, - сообщил в Instagram аким Костаная Марат Жундубаев . - С учетом работы предыдущих лет, процент отремонтированных дворовых территорий по итогам года составит 70%. Поставлена задача 100% завершить данную работу в течение двух лет».

Всего на средний ремонт 42 улиц города предусмотрено 2,9 млрд тенге.

Подрядным организациям и отделу ЖКХ поручили обеспечить выполнение работ качественно и в срок, привести в порядок парковые и зеленые зоны в городе.


Фото: instagram.com/marat_zhundubaev
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Автор:
Корреспондент
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