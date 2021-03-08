Все дороги закрыли в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Северо-Казахстанской области снова закрыли дороги из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18:00 закрыто движение на автомобильных дорогах по всем направлениям для всех видов транспорта. В регионе снова бушует метель.

Предупреждение о непогоде североказахстанцы получили через мобильное приложение Darmen и через SMS-сообщения.

Завтра, 8 марта, по области объявили штормовое предупреждение. На большей части ожидаются осадки — дождь и снег. Местами — туман, метель, гололед. Ветер западный ночью со скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, днем — местами 15-20 метров в секунду.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.