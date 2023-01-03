Все дороги закрыли из-за непогоды в Абайской области

3 Января 2023, 18:00

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Все дороги закрыли из-за непогоды в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий, с 17:30 вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем участкам автомобильных дорог областного значения. Закрывается движение и для всех видов автотранспорта на дорогах республиканского значения Омск-Майкапчагай, Усть-Каменогорск-Семей», - говорится в сообщении ДЧС.