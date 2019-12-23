Все дороги в ВКО открыты для движения автотранспорта

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в плену снежного заноса оказались 3 пассажирских автобуса и 19 легковых автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС ВКО.

В выходные дни, в связи с нулевой видимостью, метелью были закрыты автодороги области республиканского и областного значения практически во всех направлениях, но несмотря на предупреждения, спасателям все таки пришлось выезжать на загородные трассы.

«На 786 км автодороги «Омск-Майкапчагай» в 30 км от города Семей скопились легковые автомобили. Сотрудники ДЧС ВКО и ТОО «Казахавтодор» с закрытого участка дороги до Семея сопроводили 19 легковых автомобилей, в которых находились 37 человек. А на трассе «Алматы-Усть-Каменогорск» на 683 км, в 10 км от села Таскескен на закрытом участке дороги находились 3 автобуса, следовавших по маршруту Алматы-Семей и Тарбагатай-Алматы. В салоне находились 55 человек. На предложение сотрудников акимата эвакуироваться в обогревательный пункт пассажиры отказались. В медицинской помощи не нуждались», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В настоящее время все дороги в Восточном Казахстане открыты для движения автотранспорта во все направления. Однако специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям области, что при планировании поездки за пределы населенных пунктов необходимо следить за погодными условиями, нет ли штормовых предупреждений.