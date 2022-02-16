Все дороги в Карагандинской области открыты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинской области 16 февраля возобновлено движение автотранспорта по всем направлениям, пепедаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Погода в регионе остаётся неустойчивой. Спасатели призывают карагандинцев быть бдительными, следить за изменениями погоды. По возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, особенно в ночное время и при ухудшении погодных условий.

Узнать актуальную информацию о ситуации на дорогах, сообщить о происшествиях можно по телефонам: 112, (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

Напомним, из-за снегопада и сильного ветра в Карагандинской были закрыты 11 участков дорог республиканского значения. Несколько сотен человек остались в автомашинах, оставшихся на трассе из-за плохой видимости. Спасатели доставили их в пункты обогрева.