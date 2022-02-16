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Все дороги в Карагандинской области открыты

16 Февраля 2022 10:07
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Все дороги в Карагандинской области открыты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинской области 16 февраля возобновлено движение автотранспорта по всем направлениям, пепедаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Погода в регионе остаётся неустойчивой. Спасатели призывают карагандинцев быть бдительными, следить за изменениями погоды. По возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, особенно в ночное время и при ухудшении погодных условий.

Узнать актуальную информацию о ситуации на дорогах, сообщить о происшествиях можно по телефонам: 112, (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

Напомним, из-за снегопада и сильного ветра в Карагандинской были закрыты 11 участков дорог республиканского значения. Несколько сотен человек остались в автомашинах, оставшихся на трассе из-за плохой видимости. Спасатели доставили их в пункты обогрева.


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#Карагандинская область   #Транспорт   #Безопасность   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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