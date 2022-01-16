Все дороги открыли в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли все участки дорог, где ранее было ограничено движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи со стабилизацией погодных условий открыто движения для всех видов транспорта на закрытых ранее дорогах. На территории области закрытых дорог республиканского и областного значения сейчас нет.
Напомним, из-за метели в регионе закрывали участки трех республиканских дорог в двух районах.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 января, ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. На большей части области возможен снег. На севере, юге, западе региона ожидается метель. В Петропавловске синоптики обещают низовую метель.
Накануне североказахстанцы получили штормовое предупреждение от службы 112 на мобильные телефоны.
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