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Все дороги открыли в Северо-Казахстанской области

16 Января 2022 13:44
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Все дороги открыли в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли все участки дорог, где ранее было ограничено движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи со стабилизацией погодных условий открыто движения для всех видов транспорта на закрытых ранее дорогах. На территории области закрытых дорог республиканского и областного значения сейчас нет.

Напомним, из-за метели в регионе закрывали участки трех республиканских дорог в двух районах.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 января, ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. На большей части области возможен снег. На севере, юге, западе региона ожидается метель. В Петропавловске синоптики обещают низовую метель.

Накануне североказахстанцы получили штормовое предупреждение от службы 112 на мобильные телефоны.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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