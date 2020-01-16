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Все дороги областного значения закрыли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все автодороги областного значения для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, закрыть движение с 18.30 часов пришлось из-за ухудшения погодных условий. В регионе усилился ветер, наблюдается низовая метель, осадки, ограничение видимости на дорогах.
С 16 часов из-за непогоды в области закрыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы» км 795-856 – от села Рузаевка района им.Г.Мусрепова до границы Акмолинской области.
Дороги в регионе закрывают не первый день. Сохраняется неустойчивая погода. В ближайшие сутки ожидается метель, гололед. Погодные информеры настаивают на повышении температуры воздуха до 0 – плюс 2 градусов.
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