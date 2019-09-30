Все дома в столице получат отопление до конца недели – акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 30 сентября начинается процедура подключения к теплоснабжению социальных и жилых объектов. Об этом сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата Нур-Султана Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году у нас создан городской штаб по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На сегодня все объекты подготовлены стопроцентно. Согласно решению акимата с 30 сентября начата процедура подключения всех объектов города к центральному теплоснабжению. Ранее, согласно заявкам социальных объектов, мы уже начали подключать школы, больницы, садики. Начата процедура подключения жилого сектора к отоплению», - сказал Максат Есмагулов журналистам.

Он отметил, что подключение домов ведется согласно утвержденной режимной карте.

«Подключение домов к центральному теплоснабжению идет по карте. Завершить эту процедуру мы планируем на этой неделе. Работа велась согласно городскому штабу. По каждому объекту выдавался паспорт готовности. Совместно с эксплуатирующими теплопередающими организациями, районными акиматами мы проверяли объекты и выдавали паспорт готовности. Все объекты города полностью готовы к отопительному сезону», - проинформировал руководитель отдела столичного акимата.

Максат Есмагулов также уточнил, что на каждый объект делается паспорт, при этом проверяется готовность теплового узла, системы теплоподачи, после чего дается разрешение на подключение к отопительному сезону.

«Касательно подключения в городе действует правило, утвержденное маслихатом. Согласно правилам у нас температура должна держаться на протяжении пяти дней на уровне +10 и ниже. Тогда акиматом города принимается решение о начале отопительного сезона. В наш городской штаб включены представители Казгидромета, то есть решение также согласовывается с ними», - добавил он.

При этом в акимате уточнили, если в город вернется тепло, то в жилых и социальных объектах будет минимальный уровень тепла.

«Необходимо отметить, что каждый дом может отработать уровень теплоподачи со своим КСК. Если будет слишком жарко и некомфортно жильцам, то они могут принять самостоятельное решение – отключить либо сбавить теплоподачу», - подчеркнул спикер.

Максат Есмагулова отметил, что в прошлом году отопительный сезон начался позже по сравнению с этим годом.

«Все процедуры на сегодня отработаны. Никаких проблемных вопросов по подключению нет. Больше половины соцобъектов уже подключены к теплоснабжению», - заверил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата.