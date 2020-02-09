Все дома, которые разрушены, будут восстановлены — Бердибек Сапарбаев

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области не было зарегистрировано фактов нарушения правопорядка. Ситуация стабилизировалась, жизнь сельчан возвращается в нормальное русло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Второй день работы Правительственной комиссии начался с объезда сел и пограничных пунктов пропуска.

На пограничном посту «Карасу» людей практически нет, очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте «Аухатты». Это казахстанцы, накануне выехавшие в соседнюю республику, возвращаются в свои дома. Среди них много женщин и детей.

Бердибек Сапарбаев обратился к соотечественникам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Просим вас не идти на провокации. Все дома, которые были разрушены, мы их восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся, скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников – надо возвращаться», — сказал Б.Сапарбаев собравшимся на пропускном пункте.

Б. Сапарбаев заверил, что ситуация в районе стабилизировалась.

«По поручению Президента К. Токаева сюда приехала специальная правительственная комиссия, в составе которой руководители государственных и правоохранительных органов. За прошедшие сутки никаких происшествий и правонарушений не было отмечено. Ситуация нормализовалась. Силами правоохранительных органов обеспечены порядок и безопасность. Ещё раз прошу вас не поддаваться на провокации», — подчеркнул Б. Сапарбаев.

Напомним, седьмого февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, восьмого февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



