Все дома будут достроены – Женис Касымбек о дольщиках G-Park

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время строительная компания «G-Park» в Астане строит 16 объектов. Все они будут достроены, а жители получат свои квартиры. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По некоторым объектам есть вопросы у ГАСКа (Управление контроля и качества городской среды – прим.ред.) на предмет неполного соответствия документов и начала строительных работ без наличия некоторых документов. В основном это касается оформления земли. Сейчас G-Park ускоренно все эти вопросы устраняет и все объекты буду строиться законно», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Женис Касымбек отметил, что вчера в офисе G-Park прошла встрече с дольщиками вместе с представителями акимата. Жителям дали полное разъяснение по ситуации.

«Объекты все будут достроены. По некоторым из них есть отставания, но акимат жестко будет контролировать и контролирует эти объекты. Они будут достроены, и те люди, которые вложились в эти жилые комплексы, получат свои квартиры», - добавил он.

Ранее сообщалось, что суд Астаны постановил снести ЖК «Дублин», также стало известно о предстоящем сносе ЖК «Вашингтон». Позже в акимате уточнили, что покупатели квартир в строящихся комплексах получат свое жилье, несмотря на ситуацию вокруг этих строек.