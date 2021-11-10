Всё должно быть по порядку: социальный работник рассказала про особенности обучения ребенка с расстройством аутистического спектра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, в нашей стране более 69 тысяч детей обучаются в инклюзивном формате. Из них 8383 ребенка с расстройством аутистического спектра учатся в общеобразовательных школах и в детских садах, а остальные 60 тысяч казахстанских детей с РАС получают образование дома. К ним приходят учителя и социальные работники. Корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с одним из соцработников и расспросила о том, как проходит обучение.

Чтение, письмо, счет, игра… Именно по такому расписанию на протяжении пяти лет занимается со своим подопечным социальный работник Елена Кузнецова. Педагог живет в небольшом селе на севере Казахстана. Помимо основной работы два раза в неделю Елена Петровна занимается с мальчиком, имеющим расстройство аутистического спектра.

Для справки: Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения психического развития. Это не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Ими нельзя заболеть и их нельзя вылечить С этими нарушениями развития человек рождается, живет и доживает до самой старости. Можно сделать так, чтобы этот диагноз не мешал жить человеку.

По наблюдениям ученых, еще в середине прошлого века люди в с расстройством аутистической системы встречались довольно редко. Но со временем стало появляться все больше детей, имеющих эти нарушения. Частота встречаемости РАС у детей за последние 30-40 лет в странах, где проводится такая статистика, поднялась от 4-5 человека на 10 тысяч детей до 50-116 случаев на 10 тысяч детей. При этом мальчики больше подвержены этому заболеванию, чем девочки (соотношение примерно 4:1).

На попечении социального работника Елены Кузнецовой тоже находится мальчик. Семиклассник Алмаз (имя изменено по этическим соображениям, - прим. ред.) к учебе подходит с особой скрупулёзностью. Он четко знает, во сколько к нему придет соцработник, и каков будет порядок занятий. Несмотря на то, что уроки проходят дома, ребенок надевает специальный костюм.

«Алмаз со свойственной ему педантичностью очень любит следовать какому-то конкретному плану. Если вдруг я чуть-чуть задерживаюсь, он начинает нервничать. Я не могу поменять порядок занятий, потому что для него уход от правил - это стрессовая ситуация. Не так давно он в середине занятия вскочил и куда-то убежал. Оказалось, что он забыл надеть свой костюм. Он его надел и сел заниматься дальше», - говорит социальный работник.

В целом учеба дается мальчику хорошо. За пять лет наблюдения у Алмаза сформировались социальные навыки, он помогает маме с отцом, выполняет различные обязанности по дому. Он может выгнать коров на пастбище или полить огород. Конечно, ребенка нельзя оставлять без присмотра, но в целом, соцработник отмечает большую роль родителей, которые вовремя приняли факт того, что их ребенок особенный.

«Родители не пустили развитие ребенка на самотек. Да, такие дети не стремятся к общению и установлению контактов и нужно учитывать их интересы. Однако вовлекать их в общение все же необходимо, учитывая, естественно, их ежедневный режим и определенные ритуалы. Родители обучили своего ребенка бытовым навыкам и навыкам самообслуживания. Поскольку дети с РАС редко наблюдают и подражают взрослым, а это поможет им адаптироваться в обществе и по достижении определенного возраста справляться самостоятельно и даже жить отдельно», - отмечает Елена Кузнецова.

По наблюдению социального педагога важным вопросом в социальной адаптации является выстраивание отношений с различными людьми. Алмаз проживает в небольшом селе, где все обо всех все знают. Особенность мальчика тоже никаким секретом здесь не является. И если со сверстниками отношения выстраивать удается, то взрослые люди иногда показывают некорректное поведение.

«Летом этого года мама отправила Алмаза утром выгонять коров на пастбище. По пути он встретил женщину, которая язвительно пошутила про его маму, оставшуюся дома. Мальчик пришел домой и дословно передал матери слова той женщины. Конечно, потом состоялся серьезный разговор. Мать объяснила обидчице, что ее ребенок не способен понимать шутки. Для него любая информация - буквальна. Больше такого не повторялось», - рассказывает соцпедагог.

Одним из важных правил для родителей является то, что нельзя намеренно пугать ребенка. Если для обычных малышей действует тактика типа «придет серенький волчок», то у детей с расстройством аутистического спектра это может привести к непредсказуемым последствиям. По словам социального работника Елены Кузнецовой, если ребенок с РАС проявляет агрессию, у него могут случаться приступы.

«Самую важную роль в воспитании детей с РАС играют, конечно, родители. Ни в коем случае нельзя относиться к расстройству как к приговору. Да, часто ребенок будет витать в каком-то своем, отличном от обычного мире. Да, он будет вести себя порой не так, как ожидают родители и окружающие. Но он может проявить себя в творчестве, а главное - быть счастливым и сделать счастливыми окружающих», - заявляет соцработник.