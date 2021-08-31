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Все детские сады перешли на штатный режим работы в СКО

31 Августа 2021 10:56
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Все детские сады перешли на штатный режим работы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области дошкольные организации возобновили работу в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В минувшую пятницу главный санитарный врач области подписал постановление, согласно которому новый учебный год в частных и государственных детских садах начнется в штатном режиме. Дошкольным организациям разрешили работать при 100% вакцинации педагогов и персонала, за исключением тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 менее трех месяцев назад.

В управлении образования подчеркнули, что воспитательный процесс в дошкольных организациях организован при строгом соблюдении санитарных требований.

«Ежедневный «входной» фильтр всего персонала и воспитанников, термометрия, санитайзеры, дистанцирование, влажная уборка, дезинфекция поверхностей мебели, стен, обработка ручек, перил, поручней, масочный режим для педагога и персонала, использование приложение «Ashyq» – обязательные условия. Родители сопровождают детей до дверей, в здание дошкольной организации не допускаются», - сообщили в управлении.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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