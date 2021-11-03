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Все департаменты полиции РК будут охвачены видеоконтролем до конца года

3 Ноября 2021 11:14
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Все департаменты полиции РК будут охвачены видеоконтролем до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца 2021 года ожидается, что все департаменты полиции будут охвачены системой видеоконтроля, это более 16 тысяч камер. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По правозащитной части на самом деле реализовано много инициатив. Президент уделяет этому вопросу особое внимание. И в прошлом году, и в этом году в своем Послании Президент выделил правозащитной тематике специальный блок. Это одно из новшеств Президентского послания. Для того, чтобы ориентировать государственные органы на системную работу по защите прав человека, Президентом был подписан Указ о комплексном плане по защите прав человека. Предусмотрено много пунктов. Сейчас идет работа по реализации этих инициатив. Из последних реализованных инициатив в качестве примера могу рассказать, что Президентом в свое время было дано поручение о том, чтобы все инстанции, учреждения полиции должны быть охвачены системой видеоконтроля. Это достаточно серьезная большая работа. При этом, Президент дал поручение не просто оснастить, а не допустить слепых зон. Сейчас эта работа уже начата», - пояснил Ерлан Карин.

По его словам, Правительство уже одобрило бюджет на 2021 год. Для учреждений полиции, департаментов полиции выделены средства из местных бюджетов.

«В Западно-Казахстанской области эта работа уже завершена. Средства выделены, уже установлены камеры. До конца года ожидается, что все департаменты полиции будут охвачены системой видеоконтроля, это более 16 тысяч камер. Опять же меньше времени потребовалось для полной реализации поручения Президента», - добавил Е. Карин.


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#МВД РК   #Ерлан Карин   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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