Все, что связано с детьми, не подлежит примирению – МВД РК о насильниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К насильникам над детьми не применяются ни примирительные процедуры, ни досрочное освобождение, ни смягчение наказания. В МВД РК отметили, что отбытие наказания осуществляется в условиях максимальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК журналист спросил, когда исключат примирение сторон в случае изнасилования и создадут статью о домогательствах. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

«По изнасилованиям наказание значительно ужесточено. Сейчас насильники получают реальные сроки лишения свободы. Все, что связано с детьми, категорически не подлежит примирению. Я бы даже сказал, что отбытие наказания осуществляется в условиях максимальной безопасности. К ним не применяются ни примирительные процедуры, ни досрочное освобождение, ни смягчение наказания. Даже после выхода из мест лишения свободы, насильники детей попадают под жесткий полицейский контроль, вплоть до пожизненного. И за каждое нарушение он может вернуться в места лишения свободы», - прокомментировал замглавы Комитета административной полиции на брифинге в СЦК.

По его словам, аналогичная проекция была проведена и по фактам изнасилования в отношении взрослых. В этой части наказание так же сильно ужесточено.

Что касается вопроса о том, когда появится статья о домогательстве, Алексей Милюк ответил, что вопрос еще открыт, проходит обсуждение, изучается международное законодательство, насколько это будет соответствовать тем конвенциям, которые приняты Казахстаном.

«Стоит ли вводить уголовную ответственность за домогательства? По сути, она есть сейчас, только оформлена немного по-другому. Если вы имеете в виду домогательство на рабочем месте, то здесь нужно поставить соразмерность наказания и меры ответственности. То есть, насколько оправданно будет ввести это в уголовный кодекс, все-таки это может быть в составе административного правонарушения. Подобное обсуждение сейчас проходит, привлекаются эксперты в области труда, психологии и юриспруденции», - сказал А. Милюк.