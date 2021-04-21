Все члены УЕФА выступили против создания Суперлиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА озвучила мнение всех ассоциаций, входящих в состав организации, касательно нового турнира — Суперлиги, в котором будут участвовать 12 известнейших клубов из сильнейших чемпионатов, передает Sports.kz.

«55 ассоциаций-членов единогласно одобряют декларацию, решительно осуждающую так называемую «Суперлигу». Полная формулировка этого заявления будет опубликована сегодня днем на веб-сайте УЕФА», — говорится в сообщении союза, опубликованном в Twitter .

Напомним, что в Суперлигу вошли двенадцать ведущих клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».