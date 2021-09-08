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    22:41, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Все чаще мошенники покушаются на авто с российским учетом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

    Установлено, что злоумышленник через сайт объявлений «OLX», брал машины с российским учетом в аренду на сутки, после продавал их другим гражданам. Молодой человек аналогичным путем, обманул 7 человек на сумму более 12 млн тенге.

    Задержанный полицейскими находится в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного, к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам. Участились факты, где зачастую объектом посягательств преступников является авто с учетом российской федерации.




    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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