Всё более возрастающую роль ССТГ на международной арене отметил эксперт
«Надо отметить, что онлайн-саммит прошел под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира» и был очень результативен. Это отразилось в принятии и Туркестанской декларации, и инициатив казахстанской стороны - Почетного Председателя организации Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В частности, был дан старт подготовке документа «Тюркское видение-2040», плюс инициативе, которая была ранее озвучена Первым Президентом Казахстана о преобразовании ССТГ в полноценную организацию. Поднятие статуса Совета до организации, конечно же, тоже придаст большой импульс сотрудничеству тюркского мира», - сказал Санат Кушкумбаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства.
Эксперт отметил всё более возрастающую роль ССТГ.
«Мы видим, что организация становится все более субъектной, возрастает ее значение в международных отношениях, политике, экономике. То есть это и полноценное членство Узбекистана, это и Венгрия, которая проявляет большой интерес и стремится всё более интегрироваться в это пространство. Не исключено в потенциале участие Туркменистана, который уже участвует регулярно. Это очень важные шаги», - подчеркнул Санат Кушкумбаев.
Он также затронул историю создания этой организации.
«Небольшой промежуток времени прошел с момента создания организации. В 2009 году инициатива была озвучена Первым Президентом РК на саммите в Нахичевани. А сейчас, спустя чуть более 11 лет, мы видим, что процесс институализации Тюркского совета запущен, а это открывает перспективы и потенциал для взаимодействия по всем направлениям. Это не только политика, это и торгово-экономическое, культурно-образовательное, научно-технологическое сотрудничество», - заключил Санат Кушкумбаев.
Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.