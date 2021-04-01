Всё более возрастающую роль ССТГ на международной арене отметил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) был очень результативен. Об этом заявил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо отметить, что онлайн-саммит прошел под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира» и был очень результативен. Это отразилось в принятии и Туркестанской декларации, и инициатив казахстанской стороны - Почетного Председателя организации Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В частности, был дан старт подготовке документа «Тюркское видение-2040», плюс инициативе, которая была ранее озвучена Первым Президентом Казахстана о преобразовании ССТГ в полноценную организацию. Поднятие статуса Совета до организации, конечно же, тоже придаст большой импульс сотрудничеству тюркского мира», - сказал Санат Кушкумбаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Эксперт отметил всё более возрастающую роль ССТГ.

«Мы видим, что организация становится все более субъектной, возрастает ее значение в международных отношениях, политике, экономике. То есть это и полноценное членство Узбекистана, это и Венгрия, которая проявляет большой интерес и стремится всё более интегрироваться в это пространство. Не исключено в потенциале участие Туркменистана, который уже участвует регулярно. Это очень важные шаги», - подчеркнул Санат Кушкумбаев.

Он также затронул историю создания этой организации.

«Небольшой промежуток времени прошел с момента создания организации. В 2009 году инициатива была озвучена Первым Президентом РК на саммите в Нахичевани. А сейчас, спустя чуть более 11 лет, мы видим, что процесс институализации Тюркского совета запущен, а это открывает перспективы и потенциал для взаимодействия по всем направлениям. Это не только политика, это и торгово-экономическое, культурно-образовательное, научно-технологическое сотрудничество», - заключил Санат Кушкумбаев.

Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.