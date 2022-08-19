19 Августа 2022 22:15

Все больше студентов совмещают работу и учебу в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С каждым годом все больше студентов выходят на рынок труда, совмещая работу и учебу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на онлайн-платформу HeadHunter.

Согласно обзору на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, что в 2022 году количество студентов, которые работают и учатся, увеличилось на 139%. В Казахстане на резюме студентов сегодня приходится 34% от всех анкет соискателей на hh.kz.

Чаще всего встречающимися профессиями в резюме соискателей стали: продавец-консультант, продавец-кассир (13,4%), курьер (6,7%), менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (5,9%), официант, бармен, бариста (4,6%), кредитный специалист (4,3%), администратор (4%), водитель (3,9%), учитель, преподаватель, педагог (3,6%), оператор call-центра, специалист контактного центра (3,1%), бухгалтер (2,3%).

Реже всего в резюме соискателей встречались профессии маляра, зоотехника, сварщика, дворника и автомойщика – менее 2% по Казахстану.

Исследование также показало, что средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты по стране, составляет 170 тыс. тенге.