Все больше родителей в Казахстане отказываются вакцинировать детей – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стало больше родителей, отказывающихся от вакцинации детей. По словам главы управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Нуршай Азимбаевой, свыше 6 тысяч родителей в последние годы отказались вакцинировать свое чадо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ежегодно ведем мониторинг. К сожалению, в последние годы увеличилось количество граждан, отказывающихся от вакцинации. Свыше 6 тысяч родителей в последние годы отказались вакцинировать детей. Однако со своей стороны проводим соответствующую работу, в первую очередь, это разъяснительная работа, потому что те родители, которые отказываются от вакцинации, не понимают, как тяжело протекают инфекции, каковы последствия. Мы выясняем, по какой причине они отказываются от вакцинации. Учитывая все факторы, подключаем к разъяснительной работе теологов с религиозной точки зрения», - пояснила Нуршай Азимбаева на брифинге в СЦК.

«Сколько детей заболели при вспышке краснухи, сколько скончались. Многие стали инвалидами. Даже если взять коронавирус, мы проверили, сколько людей оказались в реанимации, сколько скончались. Ни один человек, получивший вакцину, не умер. Это не говорит о том, что после вакцины ты не заболеешь, но заболевание протекает в более легкой форме», - пояснила завкафедрой кафедрой детских инфекционных болезней Динагуль Баешева.